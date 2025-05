Ariano Irpino, scambia due operai dell’Enel per ladri e spara: 80enne in manette

Scambia due tecnici dell’Enel per ladri e spara un colpo di fucile: protagonista della vicenda un ottantenne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di arma clandestina e denunciato, insieme al figlio, per esplosioni pericolose e porto abusivo di armi.

Ariano Irpino, scambia due operai dell’Enel per ladri e spara

L’episodio risale alla notte del 13 maggio, quando due operai dell’Enel stavano effettuando un intervento urgente per la riparazione di un guasto alla linea elettrica nella zona. I due uomini si trovavano al lavoro in una strada isolata, quando un’auto si è avvicinata. A bordo il pensionato e suo figlio, convinti che si trattasse di malintenzionati. Da uno dei finestrini dell’auto è partito un colpo di fucile, fortunatamente senza conseguenze gravi per i due operai, che hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino, hanno portato alla perquisizione dell’abitazione dell’anziano, dove sono stati rinvenuti alcuni fucili regolarmente denunciati. Tuttavia, è stato anche scoperto un manufatto artigianale: un treppiede in legno su cui era stata montata una canna di fucile priva di matricola, con all’interno una cartuccia a pallettoni inesplosa.

L’arma clandestina e l’episodio dell’esplosione hanno fatto scattare l’arresto per l’anziano e la denuncia per il figlio. Fortunatamente, i due operai coinvolti non hanno riportato ferite. Le autorità continuano gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.