Quasi tre chili di droga, oltre 300 chili di prodotti ittici conservati in condizioni igieniche precarie e due cani detenuti illegalmente. È questo il bilancio di una vasta operazione di controllo effettuata dai carabinieri nel centro cittadino di Torre del Greco, in provincia di Napoli.

Torre del Greco, sequestrati tre chili droga e pesce avariato pronto alla vendita

L’operazione, condotta dai militari della compagnia locale, ha visto l’impiego anche di unità specializzate del nucleo parco forestale, del nucleo cinofili di Sarno e del supporto aereo fornito da un elicottero del nucleo di Pontecagnano. I controlli si sono concentrati nelle aree considerate più sensibili della città, con posti di blocco e perquisizioni a tappeto.

Durante le attività, i carabinieri hanno identificato 59 persone e controllato 19 veicoli. Tre i sequestri effettuati, tutti a carico di ignoti. In particolare, in un’area condominiale è stato rinvenuto un carico di 2,9 chili di hashish, nascosto presumibilmente per essere recuperato e distribuito successivamente. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e sono in corso indagini per risalire ai responsabili.

Sequestrati anche due cani

Nel corso dei controlli, i militari hanno anche sequestrato due cani che si trovavano in condizioni di detenzione illegali e visibilmente maltrattati. Gli animali sono stati affidati alle cure delle autorità competenti e i responsabili rischiano ora denunce per maltrattamento e detenzione non autorizzata.

Infine, nella zona costiera della città, i carabinieri hanno sequestrato oltre 300 chili di prodotti ittici – tra cui tonno rosso e pesce spada – conservati in un magazzino privo dei requisiti igienico-sanitari. I prodotti, che secondo le prime ipotesi erano destinati ai ristoranti della zona, sono stati ritenuti non idonei al consumo. Sul locale e sull’intera filiera di approvvigionamento sono in corso ulteriori accertamenti.