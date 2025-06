Attimi di terrore sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un autobus di una compagnia privata ha preso fuoco poco prima dell’ingresso nella galleria di Monteforte Irpino.

Inferno sull’A16, bus in fiamme prima della galleria: salvi per miracolo 28 passeggeri

A bordo viaggiavano 28 passeggeri, tutti miracolosamente illesi grazie alla prontezza dell’autista, che ha immediatamente lanciato l’allarme e consentito l’evacuazione del mezzo prima che fosse avvolto dalle fiamme.

Il pullman, diretto da Napoli ad Avellino, è andato completamente distrutto. Le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione adiacente alla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia Stradale per i soccorsi e la gestione della viabilità, fortemente rallentata in direzione Avellino. Sono in corso accertamenti per chiarire l’origine del rogo. Nessuna conseguenza per i passeggeri, ma resta lo spavento per quanto accaduto.