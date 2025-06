Sorpresi a bordo di una Fiat Panda con droga dopo un inseguimento lungo viale Carlo III. Finiscono in manette un 20enne e un 25enne casertani già noti alle forze dell’ordine.

Caserta, sorpresi a bordo di una Fiat Panda con droga: due giovani arrestati dopo inseguimento

La Fiat Panda di colore bianco, sulla quale viaggiavano a velocità sostenuta lungo Viale Carlo III in direzione del centro di Caserta, è stata intercettata dai militari dell’Arma poco dopo l’una della notte scorsa. Nonostante l’alt intimato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, il conducente ha accelerato repentinamente la marcia innescando così un inseguimento che si è protratto per alcune centinaia di metri sino al largo rotonda a San Nicola La Strada, quando il veicolo in fuga ha repentinamente decelerato e arrestato la marcia.

In quel frangente, subito prima di essere bloccato dai militari, il conducente è sceso dall’auto e ha lasciato cadere sull’asfalto alcune bustine in plastica tentando di occultarle sotto la suola della sua scarpa. Il goffo tentativo del 20enne del casertano, già noto alle forze dell’ordine, di nascondere ai carabinieri le dosi di cocaina in suo possesso è stato subito scoperto. Lo stupefacente, consistente in circa 3 grammi di cocaina, già confezionata e pronta per essere ceduta, è stato immediatamente recuperato e sequestrato.

Sotto chiave anche 310 euro in banconote

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, estesa anche al passeggero della Fiat Panda, un 25enne casertano, sono stati rinvenuti e sequestrati 310,00 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. Dopo le formalità di rito il 25enne trovato in possesso dello stupefacente è stato arrestato e condotto ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il passeggero, invece, è stato denunciato in stato di libertà per concorso nel medesimo reato.