Campania, c’è l’ok del Pd per Fico candidato presidente: a De Luca jr andrà la segreteria del partito

Roberto Fico sarà il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania. Manca solo l’annuncio ufficiale, atteso nei prossimi giorni a Napoli, dove è prevista la visita del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte per l’avvio della campagna elettorale.

La candidatura dell’ex presidente della Camera è il frutto di un’intesa maturata dopo una serie di incontri tra il commissario del Pd campano Antonio Misiani, lo stesso Fico e il sindaco Gaetano Manfredi. A sbloccare definitivamente la situazione è stato un accordo interno al Partito Democratico: Piero De Luca, figlio del governatore uscente, sarà indicato alla segreteria regionale del partito dopo anni di commissariamento.

Un passaggio considerato strategico per superare le resistenze di Vincenzo De Luca e garantire l’unità del centrosinistra in vista delle elezioni. La coalizione progressista si prepara dunque a una sfida cruciale, mentre resta fuori dalla partita Azione, dopo il no netto di Carlo Calenda alla candidatura di un esponente del M5S. Il centrosinistra ora accelera: obiettivo, consolidare l’alleanza e conquistare la guida della Regione.

