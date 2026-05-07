Asi, Oliviero: “Partiti a gamba tesa nel direttivo, cambia il primo violino ma la musica è la stessa. Stop ai curricula, ora vale l’amicizia politica”

“All’Asi è cambiato solo il primo violino, ma il direttore e l’orchestra sono sempre gli stessi. Anzi, rispetto al “deserto” delle ammissioni che c’era prima, ora è chiaro a tutti che i due partiti fra i più influenti nel centrosinistra hanno avuto un peso decisivo nella scelta del presidente dell’Asi di Caserta e del nuovo componente del direttivo, a dispetto della prassi della selezione in base ai curricula e alle competenze che dovevano prevalere su tutto, anche sulla politica”. Così, il consigliere regionale Gennaro Oliviero interviene sull’assetto della nuova governance dell’Area di Sviluppo Industriale di Caserta, dopo il termine dell’era Pignetti nell’Asi di Terra di Lavoro. L’elezione della nuova presidente, la sindaca di Carinaro, Marianna Dell’Aprovitola, e della new entry nel direttivo, targata Cinque Stelle, Giuseppe Buompane, non hanno colto di sorpresa Oliviero: “L’intrusione dei partiti politici in delle nomine che devono potenziare la competitività e lo sviluppo, come ci impone l’Europa, ha solo una spiegazione: che la logica della capacità e della professionalità sbandierate negli anni dai due partiti principali del centrosinistra, ha ceduto il passo alle elezioni per scelta politica”. “Se si pensa che l’attuale presidente Asi è anche presidente del Partito Democratico di Caserta – il consigliere regionale – e Buompane è stato, fino a poche ore fa, il coordinatore provinciale del Movimento Cinque Stelle si deduce che finalmente si esce allo scoperto, così che la rappresentazione netta e manichea della politica rispetto alla logica della reale professionalità delle persone, cambi il destino dell’Asi e la trasformi da Area di sviluppo immobiliare a ciò che dovrebbe essere per vocazione, cioè un’Area di sviluppo industriale. Per questo, auguro un buon lavoro alla nuova presidente Dell’Aprovitola e anche all’ex deputato Cinque Stelle Buompane, confido nel loro nuovo impegno che cambierà il destino dell’Asi”.