Peggiorano le condizioni meteo in Campania e il livello di allerta sale da giallo ad arancione in gran parte della regione. Secondo il nuovo avviso del Centro Funzionale della Protezione civile regionale, comunicato alla redazione, dalle ore 14 di oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 14 di domani, giovedì 26 novembre 2026, è prevista un’allerta arancione nelle zone 1, 2, 3, 5, 6 e 8, mentre resterà gialla nelle zone 4 e 7. L’aggiornamento riguarda il rischio idrogeologico diffuso e idraulico localizzato, con temporali anche intensi, vento forte e possibili mareggiate.

Allerta arancione dalle 14: le zone della Campania coinvolte

L’inasprimento dell’allerta interessa sei delle otto zone regionali. Nel dettaglio, il livello di criticità arancione riguarda:

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese;

Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele;

Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento;

Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento.

L’allerta resta invece di livello giallo nella zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e nella zona 7 (Tanagro). Eventuali chiusure di scuole, parchi o cimiteri devono essere disposte dalle autorità locali attraverso ordinanze specifiche.

Già dalle 9 allerta gialla in tutta la regione: cosa cambia nel pomeriggio

Un primo bollettino regionale, pubblicato il 24 novembre, aveva disposto l’allerta gialla per tutta la Campania dalle ore 9 di mercoledì 25 alle ore 9 di giovedì 26 novembre. Quell’avviso segnalava il peggioramento delle condizioni atmosferiche dal pomeriggio-sera, con precipitazioni, temporali e venti di sud-ovest.

Il nuovo avviso comunicato per oggi innalza la criticità ad arancione dalle 14 nelle sei zone indicate e prolunga il periodo di riferimento fino alle 14 di giovedì 26. La versione integrale di quest’ultimo aggiornamento dovrà essere riscontrata sul portale ufficiale della Protezione civile regionale prima della pubblicazione definitiva. Teleclubitalia aveva già riportato il primo avviso di allerta gialla per la giornata di mercoledì 25 novembre.

Previsioni meteo: temporali forti tra Napoli, Casertano, Irpinia e Salernitano

Per le prossime ore sono attese precipitazioni sparse o diffuse, anche sotto forma di rovesci e temporali localmente di moderata o forte intensità. I fenomeni dovrebbero gradualmente attenuarsi nella mattinata di giovedì, ma l’avviso resterà in vigore fino al primo pomeriggio. Secondo le previsioni elaborate dall’Università Parthenope, mercoledì il peggioramento interesserà in particolare la Penisola sorrentina, l’Avellinese, il Partenio, i Picentini e l’Alta Piana Casertana.

A Napoli il cielo sarà prevalentemente coperto, con possibili piogge intermittenti già dalla mattina e rovesci o temporali nelle ore successive. Le temperature massime si manterranno in generale fra 12 e 17 gradi, con possibili punte attorno ai 18 gradi nelle zone costiere e pianeggianti. Sono previsti venti sud-occidentali temporaneamente forti, con raffiche più intense soprattutto in serata. Il mare sarà agitato, con il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte a partire dalla sera.

Rischio idrogeologico e idraulico: attenzione ad allagamenti e frane

L’allerta riguarda possibili conseguenze al suolo delle piogge intense. Tra gli scenari da monitorare ci sono allagamenti di strade e sottopassi, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, ruscellamenti, frane e caduta massi nei territori maggiormente esposti. In presenza di temporali intensi è opportuno evitare i sottopassi allagati, prestare attenzione lungo le strade vicine ai corsi d’acqua e non sostare sotto alberi o strutture instabili durante le raffiche. Particolare cautela è consigliata anche lungo i litorali e i moli esposti al moto ondoso.

Le amministrazioni comunali e le strutture di protezione civile sono chiamate a seguire l’evoluzione della perturbazione e ad adottare le misure di prevenzione previste dai piani locali. Per eventuali chiusure delle scuole o limitazioni alla circolazione occorre attendere gli atti ufficiali dei singoli Comuni.