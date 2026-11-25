Una giovane vita spezzata a pochi passi dal luogo di lavoro. Simona Tortorelli, 27 anni, originaria di Aversa, è morta nel pomeriggio di martedì 24 novembre a Parma dopo essere stata travolta da un autobus. La ragazza lavorava come ostetrica nel consultorio della Casa della salute «Parma centro» e aveva appena terminato il proprio turno. La tragedia è avvenuta in viale Mentana, a poche decine di metri dalla struttura sanitaria.

Simona Tortorelli muore a 27 anni: l’incidente in viale Mentana a Parma

L’investimento è avvenuto poco prima delle 14:30 di martedì 24 novembre nel centro della città emiliana. Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata urtata da un autobus della linea urbana 21 della Tep e trascinata per diversi metri. All’arrivo dei soccorritori, per lei non c’era più nulla da fare.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Parma, incaricata dei rilievi e della ricostruzione dell’esatta dinamica. Tra gli aspetti ancora da chiarire c’è la posizione della 27enne al momento dell’impatto, compresa l’eventualità che stesse attraversando sulle strisce pedonali. Gli accertamenti riguardano anche le immagini delle telecamere presenti nella zona e quelle installate a bordo del mezzo. La conducente dell’autobus, sotto choc, è stata accompagnata in ambulanza per ricevere assistenza.

Originaria di Aversa, lavorava come ostetrica al consultorio Parma centro

Simona Tortorelli aveva 27 anni ed era originaria di Aversa, nel Casertano. A Parma svolgeva la professione di ostetrica nel consultorio della Casa della salute «Parma centro», un presidio sanitario dedicato all’assistenza e alla salute delle donne e delle famiglie.

La giovane aveva appena concluso la giornata di lavoro quando si è verificato l’incidente. La notizia della sua morte ha suscitato profondo dolore tra i colleghi e nella comunità sanitaria parmense, oltre che tra le persone che la conoscevano nel territorio di origine.

Il cordoglio dei colleghi e dell’azienda dei trasporti

Le Aziende sanitarie di Parma hanno espresso vicinanza alla famiglia e agli affetti di Simona. Il direttore generale, Anselmo Campagna, ha parlato di un momento di «profondo cordoglio e amarezza per la perdita di una giovane professionista», ricordando il dolore condiviso da tutta la comunità dei servizi sanitari locali.

Anche Tep, l’azienda del trasporto pubblico coinvolta nell’incidente, insieme alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali, ha manifestato il proprio cordoglio alla famiglia e ha dichiarato piena disponibilità a collaborare con le autorità per gli accertamenti sulla dinamica.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell’investimento

La Polizia locale dovrà stabilire con precisione come sia avvenuto l’investimento e ricostruire le circostanze che lo hanno preceduto. Al momento non è stata accertata alcuna responsabilità e resta aperta la verifica sulle condizioni dell’attraversamento. La morte di Simona Tortorelli lascia il dolore di una famiglia e di due comunità, quella di Aversa, da cui proveniva, e quella di Parma, dove aveva scelto di svolgere una professione dedicata alla cura delle persone.