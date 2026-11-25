Una visita autentica e carica di emozione ha segnato l’apertura ufficiale della nuova edizione di “Natale al Santobono – Un libro per un sorriso”, l’iniziativa solidale e benefica ideata e promossa dall’Associazione Artis Suavitas APS in collaborazione con l’AORN Santobono Pausilipon IRCCS e la Fondazione Santobono Pausilipon ETS. Ospite d’eccezione di questa anteprima è stata Bianca Balti, che ha visitato i reparti pediatrici del Pausilipon in forma riservata e nel pieno rispetto della privacy dei bambini e delle loro famiglie.

Bianca Balti in visita ai piccoli pazienti del Pausilipon

La top model internazionale ha dedicato tempo, ascolto e affetto ai piccoli pazienti, regalando loro momenti di spensieratezza e una vicinanza umana coinvolgendo profondamente genitori, medici e operatori sanitari.

Dietro questo straordinario momento e dietro la crescita costante del progetto vi è il lavoro instancabile dell’Associazione Artis Suavitas APS e del suo Presidente, il Cav. Avv. Antonio Larizza. Grazie alla sua visione appassionata, la rassegna ha saputo riunire negli anni grandi protagonisti della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell’eccellenza internazionale: da Luisa Ranieri, Lorenzo Insigne, Luciano Spalletti, Pia Lanciotti e Francesca Fialdini, fino a maestri del calibro di Giovanni Allevi e Iginio Massari, uniti dal comune obiettivo di portare calore e bellezza all’interno dell’ospedale pediatrico del Mezzogiorno.

Bianca Balti: «Portare un sorriso a questi bambini è per me un privilegio»

«Sono davvero grata all’avvocato Antonio Larizza per avermi dato questa opportunità. Napoli è una città che mi sta dando tanto e per me è un grande onore poter restituire, anche solo in piccola parte, l’affetto che sto ricevendo. Avendo vissuto in prima persona l’esperienza della malattia, so quanto siano importanti la vicinanza umana, l’ascolto e quei piccoli momenti di leggerezza che possono fare una grande differenza. Poter portare un sorriso a questi bambini e alle loro famiglie è per me un privilegio. Credo profondamente che prendersi cura di una persona significhi anche prendersi cura del suo benessere emotivo, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità», ha dichiarato Bianca Balti al termine della visita.

Natale al Santobono, le parole del presidente di Artis Suavitas Antonio Larizza

Soddisfatto ed emozionato al termine dell’incontro, il Presidente di Artis Suavitas APS, Cav. Avv. Antonio Larizza, ha aggiunto: «ci sono incontri che restano lasciano un segno profondo e quello con Bianca Balti al Pausilipon ne è la testimonianza più autentica. Portare sorrisi e spensieratezza nel tempo sospeso del ricovero è il senso più profondo della nostra missione e del progetto che da anni portiamo avanti con il Santobono Pausilipon. La cultura, la bellezza e l’incontro umano sono strumenti straordinari per restituire normalità e sorriso ai bambini durante il percorso di cura. Vedere tanti amici e maestri rispondere nel tempo al nostro appello conferma il valore di una rete solidale che cresce anno dopo anno accanto all’ospedale. Con Artis Suavitas rinnoviamo ogni giorno la promessa di esserci sempre».

Le dichiarazioni del direttore generale Rodolfo Conenna e della direttrice Flavia Matrisciano

«La presenza di Bianca Balti tra i nostri bimbi assume un significato particolare: Bianca porta con sé una storia personale di grande consapevolezza e coraggio che parla direttamente al cuore delle famiglie, trasmettendo fiducia e speranza concreta. Ringrazio Antonio Larizza e l’associazione Artis Suavitas per la costanza con cui, ormai da anni, affiancano il nostro ospedale con un percorso condiviso a beneficio dei nostri piccoli pazienti», dichiara il Dott. Rodolfo Conenna, Direttore Generale dell’AORN Santobono Pausilipon IRCCS.

«Antonio Larizza e Artis Suavitas APS sono compagni di viaggio preziosi con cui portiamo avanti da anni un’alleanza capace di generare bellezza e vicinanza vera dove ce n’è più bisogno. Accogliere Bianca Balti in ospedale ha rappresentato un momento di grande valore umano e simbolico. La sua testimonianza ha trasmesso un messaggio di speranza, forza e libertà, contribuendo a superare gli stereotipi legati alla malattia. Mostrare che la bellezza ha tante forme significa offrire, soprattutto alle giovani donne in cura, un esempio di vitalità e consapevolezza, ricordando che una diagnosi non può definire la nostra identità né limitare il diritto alla vita, alle emozioni e alla felicità», dichiara la Dott.ssa Flavia Matrisciano, Direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon ETS.

Natale al Santobono, dall’8 dicembre tornano le Stanze delle Meraviglie

La visita del 24 novembre apre un percorso che entrerà nel vivo durante le festività: dall’8 dicembre al 6 gennaio 2027, nei presidi ospedalieri torneranno ad aprirsi le “Stanze delle Meraviglie”, spazi magici allestiti da Artis Suavitas APS dedicati alla lettura, al gioco e alla condivisione.

Un impegno che prosegue durante tutto l’anno grazie alla biblioteca permanente realizzata all’interno dell’ospedale: un presidio culturale vivo e continuativo nato per offrire ai piccoli ricoverati la libertà di scegliere un libro e trovare nella lettura uno strumento quotidiano di conforto e rinascita.