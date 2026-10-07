La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido fino alle ore 14:00 di oggi. Il bollettino segnala la possibilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che in alcune zone potrebbero rivelarsi di forte intensità.
Campania, allerta meteo gialla fino alle 14 di oggi: rischio temporali, grandinate e forti raffiche di vento
I fenomeni atmosferici saranno accompagnati da graduali raffiche di vento e locali grandinate. Le precipitazioni intense potrebbero causare diverse criticità sul territorio.
Le zone interessate
L’allerta gialla riguarda gran parte del territorio regionale, ad eccezione di due sole zone di allerta:
- Zona 4: Alta Irpinia e Sannio;
- Zona 7: Tanagro e Alto Sele.
- In tutte le altre aree — comprese le zone costiere, la piana campana, la fascia vesuviana, la Costiera Amalfitana, il Cilento e le isole del golfo — la criticità idrogeologica resta attiva.
Le raccomandazioni delle autorità
La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti e ai Comuni interessati di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di emergenza per prevenire e contrastare i possibili rischi sul territorio. Si invita la popolazione alla massima prudenza negli spostamenti e durante la guida, prestando attenzione in prossimità di alberi o strutture verticali.