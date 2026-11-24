Temporali e raffiche di vento non lasciano la Regione Campania. Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta Meteo di Colore Giallo in vigore dalle 9 di domani, mercoledì 25 novembre, alle 9 di dopodomani, giovedì 26 novembre per forti precipitazioni e raffiche di vento.

Allerta meteo, forti precipitazioni e temporali attesi in Campania

Da domani mattina la Campania sarà attraversata da una perturbazione che porterà nuove precipitazioni, localmente anche a carattere di temporale, venti temporaneamente forti sud-occidentali con raffiche e conseguente mare agitato con mareggiate lungo le coste esposte. Le condizioni meteo e i fenomeni previsti sin dalle 9 tenderanno poi a peggiorare e quindi ad intensificarsi dal pomeriggio-sera.

Per questo motivo il Centro Funzionale della Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo per piogge e temporali con rischio idrogeologico e idraulico sull’intero territorio valido dalle 9 di domani, mercoledì 25 novembre alle 9 di dopodomani, giovedì 26 novembre.

Allarme venti, dalla Protezione Civile: “A tutti i Comuni: servono le giuste misure”

La stessa struttura regionale ha anche evidenziato una contestuale allerta meteo per venti forti con raffiche e mare agitato con mareggiate. La Sala Operativa della Protezione civile ha diramato l’avviso a tutti i Comuni della Campania per l’attivazione dei Centri Operativi comunali e la predisposizione di tutte le misure strutturali e non strutturali previste per la mitigazione dei rischi.

E’ richiamata l’attenzione su fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.