Luciano Rammairone protagonista al New York Bridal Fashion Week 2026: l’hairstylist di Giugliano conquista Manhattan

Dal territorio di Giugliano alle passerelle internazionali: Luciano Rammairone si afferma tra i protagonisti del New York Bridal Fashion Week 2026, uno degli appuntamenti più importanti al mondo dedicati alla moda sposa.

L’hairstylist campano ha partecipato all’intera settimana della moda bridal nella Grande Mela, distinguendosi per il ruolo di primo piano ricoperto durante diversi show.

Cos’è il New York Bridal Fashion Week

Il New York Bridal Fashion Week è l’evento di riferimento globale per il settore wedding, nato per presentare le nuove collezioni di abiti da sposa dei principali designer internazionali.

Si svolge due volte l’anno (aprile e ottobre) e anticipa le tendenze che influenzeranno il mercato nei mesi successivi. Non solo passerelle tradizionali: oggi il Bridal Fashion Week include eventi diffusi, performance urbane e sfilate esperienziali, come quelle organizzate anche tra le strade di Manhattan.

Capo team tra le passerelle di New York

In questo contesto internazionale, Luciano Rammairone ha lavorato come capo team hairstylist, guidando un team americano durante alcuni show.

Un’esperienza di alto livello che lo ha visto protagonista anche in una sfilata realizzata proprio nelle strade di Manhattan, simbolo dell’evoluzione contemporanea del fashion system.

Il suo lavoro ha ricevuto apprezzamenti diretti dalla stylist e dal team internazionale, a conferma della qualità e della professionalità dimostrata.

L’unico master italiano per Beautick e Beppe D’Elia

Rammairone ha rappresentato Beautick e Beppe D’Elia come unico master italiano presente all’evento, portando l’eccellenza dell’hairstyling italiano in uno dei contesti più competitivi al mondo. Un ruolo significativo che evidenzia il livello raggiunto e la fiducia costruita nel tempo.

Partecipare a un evento di questa portata rappresenta anche un traguardo personale: “Essere dall’altra parte del mondo, in un evento così importante, immaginando da dove sono partito non è cosa da poco e non è cosa per tutti”. Un percorso costruito con impegno e visione, che oggi trova riconoscimento su scala internazionale.

Un pensiero particolare è stato rivolto a Beppe D’Elia, figura centrale nella sua crescita professionale: “Ringrazio Beppe D’Elia per la persona che mi sta facendo diventare e per la visione che mi ha trasmesso”. Riconoscenza anche per il team americano, che lo ha affiancato durante gli show in cui ha ricoperto il ruolo di capo team.

Nuovi eventi in programma

Dopo il successo al New York Bridal Fashion Week 2026, il percorso di Luciano Rammairone continua. Sono già previsti nuovi importanti eventi internazionali, a conferma di una carriera in costante crescita.