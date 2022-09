La bomba d’acqua di oggi sulla Campania sta mettendo a dura prova diversi comuni, in particolare tra Napoli e provincia. Allagamenti, alberi crollati, strade come fiumi: arrivano segnalazioni da Giugliano, sia in centro che sulla fascia costiera tra Lago Patria, Licola e Varcaturo, Casoria, Afragola, Mugnano, Castel Volturno, Quarto, Marigliano e anche sulle isole del Golfo.

Bomba d’acqua: allagamenti in Campania

Le situazioni più critiche si registrano a Giugliano in via San Francesco, via Lago Patria, tra Qualiano e Villaricca nella cosiddetta strada di Candida dove un’auto è finita sommersa dall’acqua e si è reso necessario l’intervento della polizia municipale.

E ancora a Giugliano tra via Santa Caterina e via Bartolo Longo dove c’è anche un seggio elettorale e molti cittadini ci segnalano la difficoltà di potersi recare appunto al seggio per votare a causa della strada completamente allagata. In via Madonna del Pantano, sempre a Giugliano, è crollato un albero. A Grumo la guaina di un tetto è precipitata sulle auto.

A Caivano strade come fiumi in località Pascarola, stessa situazione anche a Marigliano, Castel Volturno, Quarto, Villaricca 2.

Le difficili condizioni meteorologiche stanno provocando il progressivo blocco dei collegamenti marittimi per le isole di Ischia e Procida. Risultano attualmente sospese per entrambe le isole tutte le corse operate dai mezzi veloci, dai porti di Molo Beverello e Pozzuoli, mentre procedono a singhiozzo quelle delle navi traghetto da e per il porto flegreo e Napoli Porta di Massa.