Ostaggio del traffico. È successo di nuovo tra Varcaturo e Licola, quando ieri, primo maggio, un’ondata di pendolari, bagnanti e amanti dell’aperitivo si sono riversati sulle spiagge del litorale domizio-flegreo a caccia della prima tintarella. Dopo le 16 il caos: il flusso di auto in entrata e in uscita ha provocato un “cortocircuito” alla viabilità per almeno due ore centinaia di persone si sono ritrovate bloccate.

Caos lidi tra Varcaturo e Licola, automobilisti intrappolati per ore fino a sera nel traffico

A documentare la scena decine di video girate dagli utenti in rete. Si nota persino un mezzo di soccorso intrappolato tra le lamiere con tanto di sirene spiegate nei pressi della rotonda di Varcaturo, all’incrocio tra via Ripuaria, via dell’Orsa Maggiore e via Domiziana. C’è chi, in quei frangenti, ha preferito scendere dall’auto o spegnerla del tutto in attesa che si sbloccasse il domino impazzito di veicoli in coda.

I tratti stradali sotto accusa sono i soliti, già noti da anni. Via dell’Orsa Maggiore, via Domiziana a Giugliano e Viale Sibilla a Licola, nel comune di Pozzuoli. Con la giornata di sole e il primo caldo estivo migliaia di persone si sono riversate sui lidi. Il punto di rottura però si è verificato quando si sono incrociati i flussi veicolari in uscita e in entrata, cioè chi lasciava gli stabilimenti balneari dopo pranzo e chi invece li raggiungeva per l’aperitivo. Complici gli spazi angusti e il mancato rispetto delle regole della strada, il giorno di festa si è trasformato in un incubo. Soltanto dopo le 20 le vie d’accesso al mare si sono finalmente liberate.

Gigi Manzoni: “Colpa della chiusura di Lago Patria e della rotonda di Varcaturo

A fornire spiegazioni sulla situazione è il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, attraverso un post apparso sui social. Il primo cittadino punta il dito contro il comune di Giugliano. “Mi scuso personalmente per i disagi che tanti cittadini stanno vivendo. La situazione, già complicata nei fine settimana e nei giorni festivi, è peggiorata a causa della chiusura dell’uscita di Lago Patria e della rotonda di Varcaturo. Interventi che, pur non riguardando il territorio del nostro Comune, stanno riversando su di noi un flusso anomalo di veicoli, sommato al traffico locale ordinario. Per le prossime giornate potenzieremo la presenza della Polizia Locale sul territorio, per garantire maggiore ordine e assistenza. Inoltre, chiederò immediatamente alla Commissione competente di valutare soluzioni di mobilità alternativa per migliorare il deflusso e offrire ai cittadini valide alternative all’utilizzo dell’auto”.

Situazione critica anche a Miseno e Miliscola

Non va meglio a pochi chilometri di distanza. Auto in coda per centinaia di metri sotto il sole e vetture che vagano ore in cerca di un parcheggio nei pressi delle spiagge di Miseno e Miliscola. File di auto interminabili nella zona costiera, con gli aspiranti bagnanti che da questa mattina cercano un posto dove parcheggiare per arrivare sugli stabilimenti balneari. L’orario critico a ridosso dell’ora di pranzo.