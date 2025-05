Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 4 maggio tra Lago Patria e la località Ischitella, nel comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Due giovani, di 15 e 16 anni, sono rimasti coinvolti in un violento scontro mentre viaggiavano a bordo di una motocicletta di 100 di cilindrata.

Incidente tra Lago Patria e Ischitella: feriti due ragazzi. Grave 15enne

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato con un’automobile che stava uscendo dal cancello di un’abitazione privata. L’impatto è avvenuto intorno alle 12:30.

Le condizioni del quindicenne sono apparse subito gravissime: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è ricoverato in pericolo di vita. Il sedicenne, anch’egli ferito in modo serio, è stato invece trasferito alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con un’ambulanza proveniente da Castel Volturno e un’automedica dell’Asl Napoli 2 di Varcaturo. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.