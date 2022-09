Sembrerebbe proprio sia arrivato il momento di dire addio all’estate. Un’ondata di maltempo è in arrivo in tutta la Campania. A tal proposito la Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche di forte intensità su tutta la Regione dalle 6 di domani mattina, domenica 25 settembre, alle 6 di lunedì 26 settembre.

Allerta meteo in Campania, forti temporali e rischio frane: le previsioni

Il livello di criticità sarà di colore arancione sulle seguenti zone: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Giallo su tutto il resto della Regione, ma con temporali che in ogni caso potrebbero essere intensi.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti in ordine al rischio idrogeologico per forti temporali, in linea con i rispettivi Piani comunali.

Previsioni meteo

Le ultime mappe preannunciano che l’Italia rischia di essere bersagliata da piogge, vento forte e addirittura neve sulle zone montuose, per diversi giorni. A Napoli e provincia il meteo inizierà a peggiorare da domenica 25 settembre con temporali anche consistenti, in particolare lunedì 26. Per ritrovare il cielo sereno o poco nuvoloso bisognerà attendere i primi di ottobre.

A breve si farà strada una poderosa depressione sospinta da masse d’aria d’origine artico-marittima che provocherà una prima vera ondata di maltempo autunnale. L’attenzione è rivolta soprattutto su Lazio e Campania dove, in pochi giorni, potrebbero cadere oltre 300 millimetri di pioggia (quantitativo che solitamente copre tre mesi). E’ dunque arrivato il momento di riporre i costumi da bagno e tirar fuori ombrelli.