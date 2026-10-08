Tragedia sfiorata tra Qualiano e Villaricca: salta tombino e auto finisce fuori strada

Incidente stradale e traffico paralizzato in via Corigliano, al confine tra Qualiano e Villaricca, dopo la violenta bomba d’acqua che si è abbattuta questa mattina, giovedì 8 ottobre, sull’area nord di Napoli. Un’automobile è finita fuori strada, terminando la propria corsa in un fossato ai margini della carreggiata.

L’episodio si è verificato in un tratto particolarmente trafficato, dove le abbondanti precipitazioni hanno provocato notevoli disagi alla circolazione. La strada è stata invasa da acqua, fango e detriti trascinati dalla pioggia, rendendo difficoltoso il passaggio dei veicoli.

Lunghe code e rallentamenti si sono registrati lungo via Corigliano, con automobilisti costretti a procedere a passo d’uomo tra pozzanghere, materiale fangoso e condizioni di scarsa aderenza dell’asfalto. Sul posto la situazione si è presentata particolarmente critica anche per la presenza di mezzi pesanti e numerose vetture incolonnate.

Ancora da accertare la dinamica dell’incidente. Non è escluso che le condizioni della strada, rese insidiose dal violento acquazzone, possano aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo. Al momento non si hanno notizie certe sulle condizioni degli occupanti dell’automobile.

Maltempo nell’area nord, strade in difficoltà dopo il nubifragio

Il violento temporale ha messo ancora una volta a dura prova la viabilità dell’area nord di Napoli. Le forti precipitazioni, concentrate in un breve arco di tempo, hanno causato accumuli d’acqua e trascinato fango e detriti sulle strade, aumentando i rischi per gli automobilisti. Intanto la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo attualmente in vigore estendendola a tutto il territorio regionale. A partire dalle 15 di oggi , giovedì 8 ottobre e fino alle 15 di domani, venerdì 9 ottobre, sulla zona 1 che comprende tutti i comuni della Piana campana, Napoli, i territori ricompresi nell’area vesuviana e le isole del Golfo (in dettaglio, Zona 1: Piana campana; Napoli; Isole: Ischia, Procida, Capri; Area Vesuviana) l’allerta diventa Arancione.