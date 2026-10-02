Villarreal-Napoli, biglietti per il settore ospiti: prezzi, date e modalità di vendita

Parte la corsa ai biglietti per Villarreal-Napoli, la sfida valida per la League Phase di UEFA Champions League in programma martedì 13 ottobre 2026 alle ore 21 all’Estadio de la Cerámica. La SSC Napoli ha comunicato modalità, tempi e prezzo per l’acquisto dei tagliandi destinati al settore ospiti.

La procedura sarà articolata in due fasi, con una prima finestra riservata ai possessori della Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card” e un’eventuale seconda fase di vendita libera, subordinata alla disponibilità residua dei posti.

Villarreal-Napoli, quando parte la vendita dei biglietti

Come comunicato dalla SSC Napoli, dalle ore 12 di lunedì 5 ottobre fino alle 23:59 di giovedì 8 ottobre 2026 sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dello stadio del Villarreal.

L’acquisto avverrà attraverso TicketOne. Al termine della procedura, il tifoso riceverà via e-mail un documento in formato PDF. È importante ricordare che il voucher ricevuto in questa prima fase non costituisce il titolo valido per entrare allo stadio.

Precedenza alla Fan Stadium Card e vendita libera

La prima fase scatterà alle ore 12 di lunedì 5 ottobre e terminerà alle 23:59 di mercoledì 7 ottobre. In questa finestra la vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card” in corso di validità.

Per accedere alla procedura sarà necessario utilizzare il numero della Fidelity Card e il relativo codice PIN. Il voucher, e di conseguenza il biglietto definitivo, non potrà essere intestato a una persona sprovvista della Fan Stadium Card durante la fase riservata.

Se al termine della prima fase resteranno ancora posti disponibili, dalle ore 12 di giovedì 8 ottobre partirà la vendita libera, che proseguirà fino alle 23:59 dello stesso giorno oppure fino a esaurimento dei tagliandi.

Prezzo del settore ospiti: biglietto a 50 euro

Il prezzo comunicato per il biglietto del settore ospiti è di 50 euro. La cifra, così come l’ordine di vendita dei settori, è stata determinata dal Villarreal.

Sia nella fase riservata ai possessori della Fan Stadium Card sia nell’eventuale vendita libera sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione. La modalità prevista sarà esclusivamente “best seat”.

Quando arriva il biglietto definitivo

Il voucher acquistato su TicketOne serve a prenotare il posto, ma non permette l’accesso all’Estadio de la Cerámica. A partire da venerdì 9 ottobre e comunque entro il giorno precedente la partita, l’acquirente riceverà all’indirizzo e-mail utilizzato durante la registrazione il titolo definitivo in formato PDF.

Per entrare allo stadio sarà necessario mostrare il titolo originale direttamente dallo smartphone in formato PDF. Le indicazioni diffuse dal club specificano che non saranno ammesse modalità o formati differenti.

Villarreal-Napoli, appuntamento il 13 ottobre

La gara tra Villarreal e Napoli si giocherà martedì 13 ottobre alle ore 21 all’Estadio de la Cerámica. Per i tifosi azzurri interessati alla trasferta, le date chiave saranno dunque il 5 ottobre per l’apertura della fase riservata, l’8 ottobre per l’eventuale vendita libera e il 9 ottobre per l’inizio dell’invio dei biglietti definitivi.

Fonte: comunicazione ufficiale SSC Napoli.