Questa è la settimana del Black Friday, giornata prevista per domani 26 novembre. Diversi, sono stati i negozi online e fisici che hanno già iniziato con tantissime offerte già attive in tutti i maggiori negozi di elettronica italiani. Ecco i volantini Black Friday disponibili in questi giorni, con le proposte da Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Esselunga, con alcuni dei prodotti più interessanti.

Volantino Black Friday Unieuro

La promozione “Manà manà Black Friday“, del volantino Unieuro, prosegue con tanti sconti fino al 25 novembre 2021. Da non perdere, lo sconto dedicato a Samsung Galaxy S21+, disponibile a soli 699€ in pochissime unità, ma ci sono anche Redmi Note 10 Pro, iPhone 12, MacBook Air 13″ e vari prodotti di domotica, come Fire TV Stick 2021, Google Nest Mini e Google Nest Hub (2 generazione).

Volantino Black Friday MediaWorld

Il volantino MediaWorld valido fino al 29 novembre 2021 è pieno di interessanti promozioni: gli sconti più da annotare riguardano gli smartphone Samsung, con l’offerta per Galaxy Z Flip 3 a 599€ e Galaxy S21 Ultra a 979€. Per chi vuole spendere meno, c’è anche l’ottimo Xiaomi 11T a 479€. Tra le smart TV, da non perdere LG OLED TV 55C15 a 1.299€. Inoltre, sconto per il notebook Acer Aspire 3 A315-56-57GB a 549€, per Xbox Series S a 279€ e per FIFA 22 per PS4 a 49€ circa.

Volantino Black Friday Expert

Il volantino Expert per il Black Friday propone sconti diretti fino al 29 novembre 2021. Da non perdere Samsung Galaxy A12 a 129€ e soprattutto lo smart TV LG OLED 4K HDR da 48″ a 869€ (con Bonus TV), più tanti altri sconti per smartphone, notebook, televisori, accessori e elettrodomestici.

Volantino Black Friday Euronics

Continuerà fino al 29 novembre 2021 la promozione “Everyday Black Friday” del volantino Euronics, per la quale bisogna segnalare le offerte per lo smartphone Android Redmi 9T a 139€, lo Smart TV 4K HDR Samsung QLED Q60A a 599€, il classico iPhone 12 a 669€, il MacBook Pro con chip Apple M1 a 1199€ e il notebook HP 250 G8 a 599€ con Windows 10.