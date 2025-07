Scattano domani, sabato 6 luglio, i saldi estivi in quasi tutta Italia, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano. Secondo un sondaggio Confesercenti-Ipsos, saranno milioni gli italiani che approfitteranno degli sconti per rinnovare il guardaroba, con un giro d’affari stimato in circa 3,5 miliardi di euro.

Al via i saldi estivi: 6 italiani su 10 pronti allo shopping

Già 6 italiani su 10 (62%) hanno pianificato almeno un acquisto. Ma il dato potrebbe essere ancora più alto: si stima infatti che oltre 6,5 milioni di consumatori abbiano già comprato in anticipo, approfittando di offerte e promozioni pre-saldi spesso al di fuori delle regole ufficiali.

L’interesse è particolarmente alto tra le donne e tra i residenti del Sud Italia, con una percentuale che tocca il 67%. Solo un residuale 3% degli intervistati ha dichiarato di non voler approfittare delle offerte. Un ulteriore 32% è indeciso e valuterà in base alla qualità degli sconti.

Il budget medio previsto si attesta intorno ai 218 euro a persona, con un picco di 241 euro al Nord e un minimo di 196 euro nelle regioni del Sud e nelle isole. Per i non occupati, la spesa si ferma a circa 136 euro. La fascia di spesa più comune resta comunque quella dei 100 euro, indicata da un consumatore su quattro. Il 16% punta a spendere intorno ai 200 euro, mentre un più ristretto 7% prevede di superare i 300 euro.

Quanto agli articoli più ambiti, a dominare sono le calzature: il 53% degli intervistati prevede di acquistare scarpe, sneakers, sandali o zeppe. Seguono t-shirt, top e bluse (50%), pantaloni e gonne (38%), maglieria leggera (38%), abiti (37%) e intimo (31%). In vista dell’estate, non mancano nemmeno costumi da bagno e accessori da spiaggia, scelti dal 28% dei consumatori.