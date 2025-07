Aversa, saldi al via ma è partenza lenta: i commercianti sperano nella ripresa

Partenza a rilento dei saldi estivi in Campania e nelle singole città. Ad Aversa, ad esempio, gli sconti fino al 5o% nella centralissima via Roma non sembrano bastare per spingere le persone ad acquistare di più. A spingere i pochi clienti che entrano nei negozi sono soprattutto abbigliamento e accessori. In molti casi, si tratta di articoli già individuati nei giorni scorsi e acquistati ora, approfittando delle promozioni.

Non manca, però, chi tra i commercianti sceglie di non aderire pienamente alla logica dei saldi, ritenendola poco vantaggiosa. Le vendite, per ora, restano stabili, ma i negozianti sperano in un incremento nelle prossime settimane, con l’arrivo delle vacanze.

