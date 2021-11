Attesa per il Black Friday, previsto per domani venerdì 26 novembre. Come succede già da qualche anno, diversi negozi online e fisici hanno già annunciato le proprie promozioni per questa ricorrenza, molte delle quali andranno avanti fino all’inizio della prossima settimana. Alcuni siti non hanno adoperato terminologie come “Black Friday” o “Black Week” per promuovere le proprie campagne, preferendo usare l’aggettivo “Cyber” (Cyber Week, Cyber Month), che fa riferimento al Cyber Monday, che cade il lunedì successivo al Black Friday e che dovrebbe essere la giornata di sconti dedicata ai prodotti tecnologici. Ultimamente è invece solo la giornata che segna la chiusura del periodo di promozioni.

Attesa per il Black Friday: i siti dove trovare i migliori sconti

Bisogna ricordare che non è raro trovare prodotti a prezzi falsamente scontati: alcune aziende, infatti, approfittando del fatto che non tutti ricordano il prezzo di ogni prodotto non in promozione, li propongono come tali senza aver in realtà effettuato nessuna scontistica. Non c’è un unico modo infallibile per scovare queste truffe. Può essere utile fare una verifica con strumenti come Trovaprezzi.it, che mette in ordine di prezzo tutti i siti che vendono un determinato prodotto online.

Per chi nei prossimi giorni vuole approfittare di qualche sconto, ecco i siti più interessanti su cui cercare in questi giorni. Si va dagli elettrodomestici alla tecnologia, dalla profumeria all’abbigliamento, dai giochi per bambini a quelli per adulti.

Elettrodomestici e generalisti

Su Amazon gli sconti sono cominciati venerdì scorso e andranno avanti fino a lunedì 29 novembre, giorno in cui ricorre il Cyber Monday: alcune occasioni sono già presenti sul sito ma quelle da non perdere sono attese per giovedì 25 e venerdì 26

, ci sono diversi sconti interessanti, soprattutto su marchi non scontati o non disponibili su Amazon, come per esempio Dyson Euronics fa sconti da mercoledì 24 a lunedì 29 novembre

Cosmetici e profumerie

Per la Black Week, Sephora fa sconti vari dal 20% al 40% su moltissimi prodotti, compresi i cofanetti natalizi

fa sconti fino al 40% su una selezione di prodotti Il celebre marchio di creme e prodotti per la pelle Kiehl’s fa sconti del 25% su tutto e del 30% se si spende più di 129 euro

Abbigliamento

Il negozio online di abbigliamento multimarca Asos fa il 25% di sconto su tutti gli articoli già in promozione

fa il 25% di sconto su tutti gli articoli già in promozione Il sito multimarca Zalando fa sconti fino al 70%

fa sconti fino al 70% Decathlon fa sconti su parecchi prodotti

fa sconti su parecchi prodotti Il sito di Benetton fa il 30% di sconto su una selezione di articoli

Altri siti da considerare