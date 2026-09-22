Un motociclista ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 settembre, in un grave incidente avvenuto lungo la strada statale 162dir “del Centro Direzionale”, nel territorio di Acerra, in provincia di Napoli. Dopo l’accaduto, il tratto interessato è stato chiuso al traffico in direzione Acerra, con la circolazione deviata sulla SS162NC “Asse Mediano”.

Acerra, incidente sulla statale 162: morto un motociclista

L’incidente si è verificato intorno alle 14, all’altezza del chilometro 18,400. Secondo le prime informazioni raccolte, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Il motociclista stava percorrendo l’arteria da Napoli verso Acerra quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente perso il controllo della moto, finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare: il personale dell’ambulanza ha potuto soltanto constatarne il decesso.

I rilievi

Presenti sul luogo dell’incidente anche la Polizia Stradale, gli ausiliari del traffico di Anas e il pubblico ministero di turno. Sono in corso gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica e stabilire le cause che hanno portato il motociclista a perdere il controllo del mezzo. Gli investigatori stanno inoltre verificando l’eventuale presenza di altri veicoli coinvolti, anche se, sulla base delle prime ricostruzioni, questa ipotesi al momento non appare probabile.

La Statale 162dir, importante collegamento tra Napoli e diversi comuni dell’area vesuviana, resta temporaneamente interdetta alla circolazione nel tratto interessato. La chiusura è necessaria per permettere alle forze dell’ordine di completare i rilievi e agli operatori di procedere con la rimozione della moto e dei detriti presenti sulla carreggiata. Per chi viaggia in direzione Acerra, il traffico viene quindi indirizzato sull’Asse Mediano fino al completamento delle operazioni e alla successiva riapertura della strada.