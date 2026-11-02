I 40 anni di Lorenzo Crea: un party pazzesco all’Arena Flegrea

Centinaia di ospiti giunti da ogni parte d’Italia con gli amici di sempre, tanti protagonisti del mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria, della cultura e del mondo dello spettacolo: l’Arena Flegrea di Napoli ha fatto da suggestiva cornice alla festa per i quarant’anni di Lorenzo Crea, giornalista, direttore responsabile di InItaly.it e Retenews24, animatore di grandi eventi e coordinatore della segreteria regionale di Progetto Civico Italia in Campania.

Un party curato nei minimi dettagli, reso possibile dalla collaborazione di decine di realtà imprenditoriali partenopee e dalla partecipazione di tanti amici. L’ennesima testimonianza del grande affetto che circonda Lorenzo e della sua capacità di mettere in relazione persone, esperienze e progetti, facendo della condivisione e del fare rete un tratto distintivo del proprio percorso.

A scandire la serata, lo slogan tipico di Lorenzo: #AndiamoAvanti, un messaggio che ha accompagnato i festeggiamenti tra il desiderio di celebrare il cammino compiuto e la voglia di guardare al futuro. Ad accogliere gli invitati, una suggestiva installazione di effetti speciali firmata Artech FX di Luca Toscano, con il supporto di Fabio Cimetta. Un’atmosfera avvolgente, in un luogo particolarmente significativo per il festeggiato: proprio all’Arena Flegrea, infatti, Lorenzo aveva scelto di celebrare anche i suoi trent’anni. Dieci anni dopo, lo stesso scenario ha accolto nuove emozioni, amicizie consolidate e incontri che hanno segnato la sua vita personale e professionale.

Il momento più intenso è arrivato a mezzanotte, durante il discorso del festeggiato: il ricordo dedicato alla mamma Graziella Pagano e al papà Enzo Crea ha suscitato fra tutti i presenti una profonda commozione, coinvolgendo sia chi li aveva conosciuti sia chi, attraverso i racconti di Lorenzo, aveva imparato a sentirli vicini.

Quarant’anni vissuti dunque con passione e determinazione, attraversando difficoltà e raccogliendo soddisfazioni: tra i tanti traguardi professionali raggiunti, l’ingresso nello staff del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il recente incarico di capo staff dell’assessore all’Immagine della città e partecipazione attiva del Comune di Napoli Carlo Puca.

Al fianco di Lorenzo, la compagna Viviana di Gennaro e la famiglia con la sorella Monica, la zia Gloria e i cugini Massimiliano, Nicola, Pina e Francesco.

A coordinare l’organizzazione è stato Luigi Graziano Di Matteo, insieme a Mariacarla Palermo, Leonardo Napolitano e Gianna Piscitelli, con il supporto dei responsabili degli eventi dell’Arena Flegrea Roberto Basile e Teta Pitteri. Un lavoro condiviso che ha trasformato la disponibilità di tanti amici in una serata speciale.

Ospite d’onore del party è stato Marzio Perrelli, CEO di America’s Cup. Numerose le presenze del mondo politico e istituzionale, fra cui Gennaro Migliore, Simone Valiante, Luigi Famiglietti, l’assessore alla Partecipazione attiva e all’Immagine della città del Comune di Napoli Carlo Puca, l’onorevole Francesco Borrelli, i consiglieri comunali Roberto Minopoli, Massimo Cilenti e Massimo Pepe. Presenti anche Maria Caniglia, Gerardo Avallone, Francesco Polio, Salvatore Palantra, Giuseppe Sommese, Giuseppe Tuccillo, Carlo Porcaro, portavoce del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; Gianluca Trani e Nunzio Spina, e ancora i tanti amici dei comitati e della segreteria di Progetto Civico Italia in Campania di cui Lorenzo Crea è coordinatore. Presenti in rappresentanza del mondo medico e scientifico, fra gli altri, Marcella Montemarano, Maria Tripodi, Rossella Rizzo, Sergio Marlino e Domenico Monda.

Accanto al festeggiato, gli amici di sempre: Eduardo Angeloni con la moglie Emilia, Enzo Agliardi, Alessandro Scarfiglieri, Bruno Pinci con la moglie Rosa Di Caprio, Enrico De Luca, Alfredo Mariani, Stefano Piacenti, Giampiero Teta, Carmine Della Gatta con la moglie Gemma, Marco Bottiglieri con la moglie Angela, Damiano Annunziato e Debora Di Meo.

Nutrita anche la presenza del mondo imprenditoriale: tra gli ospiti, Mario Floro Flores, gestore dell’Arena Flegrea; Luigi Iossa, Carlo Cerbone e Barbara Preziosi, Carlo Parente, Massimo Pede, Gianni Albano, Aniello Esposito, Carla Della Corte, Ester Gatta con il marito Antonio Trani, Roberta Buccino Grimaldi, Bianca Pesante di Cocozza, Stefania Avallone, il produttore cinematografico Alessandro Cannavale, Daniela Verazzo di Aru eyewear, Lea Baron con il marito Gennaro Murano

Tanti anche i colleghi giornalisti e protagonisti del mondo editoriale, fra i quali il direttore del Mattino Chicco De Vincenzo con Marta Catuogno, gli editori di Canale 21 Paolo Torino e di Gt Channel Tony Florio, e volti noti Rai come Fabiola Cimminella e Angela Achilli.

La musica è stata protagonista della serata con i DJ set di Alex Marinacci, Daniele Tozzi e Max Zotti, la voce e l’energia di Valentino Voice e il live di Peppe Parlato. A impreziosire il programma due ospiti speciali come Erminio Sinni e Gianluigi Lembo. Un intreccio di musica, incontri e affetti ha così accompagnato Lorenzo nel suo quarantesimo compleanno, trasformando la festa in un abbraccio collettivo, con un messaggio chiave di motivazione e aggregazione volto a unire tutti: #AndiamoAvanti.

Partner della serata numerose aziende e professionisti che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: Myevoagency – Marketing & Communication; Cantine Federiciane 1951; Tenuta Gismondi; Cavasete; Méditerranée; Monaci Vesuviani – Craft Beer; T&D Angeloni S.a.s.; ’A Cucina e’ Mamma; Artech FX; Agape Ristorante; Sorbillo; Reiwa; La Cornetteria Italiana – Da Fabio; Associazione Verace Pizza Napoletana; La Falco; Cuori di Sfogliatella; Valentino Voice Showman; Ristorante al 53; Pasticceria Napolitano; Luigi Turboli; DoppioSpirito; Armonia; Poppella Pasticceria; White Chill Out; Extra Supermercati; Icc S.p.A. – Credito Complementare; Webio Italia; Pasticceria Ippolito; Palato – The Evolution of Pizza; Is model; Sire – Ricevimenti d’autore; inItaly – Ambasciatori del territorio; Caseificio Ponte a Mare 2.0; Orneta; AIS Campania; L’Arco Antico – Azienda vinicola; Vintervista Privè di Armando Fusco, referente Lamborghini Wines; Ita Impianti; Francesca Varriale Eventi.

Media partner: Divi & Dive di Alfredo Mariani e Wecandance.

Foto: Armonia Comunicazione, Giuseppe Bifulco Photographer, Angelo Ricciardi Photographer, Umberto Raia.