Un terribile incidente stradale sull’autostrada A16 Napoli-Canosa è costato la vita a Dario Viscido, 50 anni, originario di Eboli. La tragedia si è verificata nella mattinata di oggi, venerdì 4 settembre, all’interno della galleria di Montemiletto, in provincia di Avellino, nel tratto compreso tra Benevento e Avellino Est e in direzione Napoli.

Tragedia sull’A16, furgone schiacciato tra i tir: muore 50enne di Eboli

L’incidente è avvenuto intorno alle 10, all’altezza del chilometro 60+700. Nel violento schianto sono rimasti coinvolti diversi mezzi, tra cui due tir e il furgone condotto dal 50enne ebolitano. Il mezzo leggero è rimasto schiacciato tra i veicoli pesanti e per Viscido non c’è stato nulla da fare: i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto salvarlo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, uno dei tir coinvolti trasportava pomodori. Restano da chiarire con precisione la sequenza degli impatti e le cause che hanno provocato il tragico incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l’Italia, i sanitari e le squadre impegnate nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della galleria. I rilievi serviranno a ricostruire l’esatta dinamica e ad accertare eventuali responsabilità.

Pesanti anche le conseguenze sulla viabilità. A seguito dell’incidente è stato chiuso il tratto dell’A16 compreso tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli, con traffico bloccato e code. Agli automobilisti diretti verso Napoli è stato indicato il percorso alternativo attraverso la Statale 7 Appia, con rientro in autostrada ad Avellino Est. La notizia della morte del 50enne ha raggiunto in poche ore Eboli, dove la vittima era originaria. Una giornata drammatica segnata dall’ennesima vita spezzata sull’asfalto.