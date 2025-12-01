Logoteleclubitalia

Aversa, assalto alla banca di via Saporito: ladri in fuga con sportello Atm

Raid all’alba alla filiale BdM di via Saporito ad Aversa, zona Nord, al confine con viale Europa. I malviventi hanno assaltato l’istituto di credito con un furgone e dopo aver sfondato l’ingresso hanno sradicato lo sportello Atm. A quel punto sarebbero andati via facendo perdere le proprie tracce.

La dinamica è ancora da accertare. Secondo una prima ricostruzione, sono stati i residenti – richiamati dai rumori – ad aver allertato le forze dell’ordine.Diversi i danni inflitti all’esterno della banca. Sull’episodio indaga la Polizia del Commissariato di Aversa. Utili potranno risultare le immagini di videosorveglianza per risalire all’identità della banda. Ancora da quantificare il bottino.

