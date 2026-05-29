Aversa. Dopo il sopralluogo effettuato ieri mattina all’ex isola ecologica di via Perugia da esponenti del Partito Democratico e dell’amministrazione Matacena, questa mattina l’area è stata ripulita dai rifiuti ancora presenti in alcuni punti del sito e all’interno della guardiola. Sul posto, per verificare l’andamento delle operazioni, era presente anche il presidente del consiglio comunale Giovanni Innocenti.

Aversa, ripulita l’ex isola ecologica: prossima settimana al via i lavori di messa in sicurezza

Secondo quanto si apprende, nelle prossime settimane prenderanno il via gli interventi necessari alla riqualificazione dell’area: lavori all’impianto elettrico e a quello idraulico, adeguamento dell’impianto antincendio, rifacimento dell’asfalto e opere di messa in sicurezza. L’avvio del cantiere è previsto dalla prossima settimana.

Da anni i residenti sono costretti a convivere con odori nauseabondi e rifiuti abbandonati all’interno dell’isola ecologica, chiusa dal 2020. Durante il sopralluogo, gli abitanti delle palazzine Unrra Casas hanno chiesto che il sito venga riconvertito in uno spazio utile al quartiere, come un parco giochi o un centro per anziani, struttura che attualmente manca nella zona.

Al centro delle segnalazioni dei cittadini c’è anche il fenomeno degli sversamenti illeciti. Secondo quanto denunciato dai residenti, durante la notte ignoti continuerebbero ad abbandonare sacchetti all’interno dell’area. Con l’aumento delle temperature, inoltre, i cattivi odori si intensificano fino a raggiungere le abitazioni circostanti. Una situazione resa ancora più delicata dalla posizione dell’ex isola ecologica, situata tra gli alloggi popolari e due presidi sanitari.

Sul fronte della sicurezza, l’assessora all’Ambiente Giulia Lauriello ha fatto sapere che, una volta conclusi i lavori, avvierà un’interlocuzione con gli uffici competenti per individuare ulteriori misure di controllo e prevenzione. Tra le ipotesi al vaglio vi è anche l’installazione di un sistema di videosorveglianza per contrastare gli sversamenti abusivi. Ad Aversa c’è un’altra isola ecologica in disuso, quella di via Cappuccini, anch’essa chiusa da anni. Anche in quel caso sono previste operazioni di bonifica e interventi di riqualificazione finalizzati alla riattivazione del sito.