Quella di ieri avrebbe dovuto essere la giornata decisiva per la nomina del nuovo assessore in quota Forza Azzurra, chiamato a sostituire l’assessora dimissionaria Tania Barrella. L’incarico sembrava destinato quasi certamente a Giovanni Tirozzi, ex consigliere comunale, indicato dal coordinatore del movimento civico Gianpaolo Dello Vicario. Tutto era pronto intorno all’ora di pranzo: il sindaco avrebbe dovuto firmare il decreto di nomina e Tirozzi, contestualmente, l’atto di accettazione della carica. L’incontro a Palazzo non c’è però stato. A determinare lo slittamento è stato il nodo delle quote rosa, tuttora irrisolto: attualmente in giunta siedono soltanto due donne – Diana e Cannolicchio – e l’ingresso di un uomo rischierebbe di compromettere l’equilibrio di genere.

Aversa, slitta nomina assessore Forza Azzurra: nodo quote rosa, ipotesi ingresso doppio in giunta

Per superare l’impasse, il sindaco starebbe valutando la strada della doppia nomina: nominare, oltre un assessore in quota Forza Azzurra, anche una donna alla quale affidare, perché no, alcune delle deleghe finora trattenute. Ad eccezione di quella al Bilancio, che dopo le dimissioni di D’Amore Matacena ha deciso di mantenere per sé.

In pole, secondo indiscrezioni, ci sarebbe la consigliera di maggioranza Federica Turco. Ma, al momento, nulla è stato ancora deciso. Due giorni fa, il primo cittadino aveva incontrato proprio all’esterno del Municipio il coordinatore Dello Vicario e in quella circostanza sarebbe stata trovata la quadra, dopo giorni di trattative.

È infatti ormai quasi certo che sarà Giovanni Tirozzi a entrare in giunta, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto: a lui dovrebbero andare deleghe di peso come la Pubblica Istruzione, gli Affari Generali e la Transizione ecologica e digitale. L’ex consigliere comunale raccoglierebbe così il testimone lasciato da Barrella, che aveva rassegnato le dimissioni a inizio agosto, pochi giorni dopo un consiglio comunale ad alta tensione durante il quale il sindaco, notando l’assenza del gruppo in aula, aveva annunciato pubblicamente la volontà di revocarle l’incarico. Mentre si lavora alla ridefinizione della squadra di governo, ci sarebbe un altro step a cui lavorare: la rimodulazione delle deleghe. Quando e in che modo avverrà è tutto da definire. Per il momento la priorità resta sciogliere il nodo delle quote rosa: il sindaco dovrà decidere se nominare prima un’assessora e poi Tirozzi, oppure procedere con la doppia nomina.