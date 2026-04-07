Furti ad Aversa, l’assessora alla Polizia Municipale: “Massima attenzione nonostante organico ridotto”

Mentre in città continua a tenere banco l’emergenza sicurezza, anche alla luce dei tre raid registratisi alla vigilia di Pasqua, arriva la presa di posizione dell’assessora alla Polizia Municipale, Giulia Lauriello. L’esponente della Giunta Matacena interviene per esprimere solidarietà ai cittadini e alle attività commerciali finiti nel mirino dei malviventi.

“La Polizia Municipale svolge un importante ruolo di concorso in materia di sicurezza, che resta tuttavia in capo, ad ordinamento vigente, alle Forze di polizia statali”, chiarisce Lauriello. Sul tavolo resta però il nodo dell’organico: il comando conta oggi appena 34 operatori, contro i 77 del 2006, con una carenza di circa 40 unità rispetto alle previsioni di legge. Nonostante ciò, secondo Lauriello, la Polizia Locale continua a garantire la propria partecipazione ai servizi interforze del fine settimana e ai controlli in materia edilizia. Sui reati predatori segnalati in città, l’assessora assicura “la massima attenzione delle Forze di Polizia statali” e invita i cittadini alla collaborazione, sollecitando a segnalare tempestivamente ogni movimento sospetto.

“Ai cittadini rivolgo un messaggio di fiducia nel lavoro delle Forze di Polizia e chiedo di segnalare con prontezza alle autorità competenti anche ogni fenomeno sospetto, contribuendo così attivamente alla sicurezza della nostra comunità”, ha dichiarato l’esponente della Giunta Matacena. Sul fronte dei controlli, l’assessora Lauriello fa sapere che “sia da parte mia che del comandante Stefano Guarino, c’è la massima attenzione su tutti i fenomeni che possono essere gestiti dalla Polizia Municipale attraverso il personale, seppur sotto organico, e anche grazie al supporto delle telecamere, monitorate quotidianamente”.