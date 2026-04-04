Giugliano, la giunta ha adottato il PAD per il rilancio della fascia costiera

A Giugliano la Giunta Comunale ha adottato il PAD – Piano per l’utilizzazione delle aree del Demanio marittimo, rispettando i tempi stretti dati dalla Regione ai Comuni. Gli obiettivi principali perseguiti dall’Amministrazione sono chiari:

– adottare il PAD e pubblicarlo sul sito del Comune per aprire la fase di partecipazione pubblica, di condivisione e riflessione comune in modo da acquisire proposte, contributi ed osservazioni da parte dei cittadini, degli operatori del settore , delle associazioni, della politica utili alla definizione del successivo piano definitivo;

– garantire che una significativa parte del litorale possa avere accesso e libera fruizione individuando ampie spiagge libere e libere attrezzate;

– garantire la prosecuzione delle attività balneari per tutta la prossima stagione;

– procedere tempestivamente all’attivazione delle procedure di gara relative alle concessioni demaniali marittime che riguarderanno la parte del litorale già interessata dalla presenza di strutture balneari.

Il PAD disciplina le modalità d’uso delle aree demaniali per le attività turistico-ricreative pubbliche e private in coerenza con il PUAD regionale approvato nel 2024. Nella prospettiva di corretta tutela degli aspetti paesaggistici e ambientali, il PAD tende ad equilibrare l’interesse pubblico fondamentale di libera fruizione delle aree costiere e l’interesse privato di gestione delle aree per finalità ricreative.

È uno strumento di pianificazione che punta alla riqualificazione e alla riorganizzazione delle aree costiere in modo che possano diventare più attrattive e di qualità, sia per i cittadini che per i turisti, che fornisce indirizzi, criteri, parametri e prescrizioni a cui devono riferirsi gli operatori affinché si garantisca il libero accesso agli arenili, i servizi minimi ai diversamente abili, la qualità delle strutture dal punto di vista ambientale e architettonico, dei percorsi, delle recinzioni, della cartellonistica.

Comunicato stampa