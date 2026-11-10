Nuova e importante operazione della Polizia Locale di Aversa nella zona di Savignano. Un’attività investigativa che, partendo dalla violazione dei sigilli di un immobile già sottoposto a sequestro, ha portato alla scoperta di centinaia di documenti e fascicoli relativi a pratiche amministrative per cittadini extracomunitari.

Aversa, sequestrati mille documenti a Savignano: si sospetta organizzazione illegale

Tutto ha avuto inizio dall’analisi dei filmati acquisiti dalla Polizia Locale, dai quali sarebbe emersa la violazione dei sigilli apposti a uno degli immobili sequestrati nei giorni scorsi per irregolarità legate al sovraffollamento e al cambio di destinazione d’uso. A introdursi più volte nell’abitazione sarebbe stato un noto soggetto pregiudicato, già deferito all’Autorità giudiziaria nell’ambito della vicenda relativa alla moschea. Le immagini avrebbero documentato diversi ingressi e uscite dall’immobile, anche con il trasporto di alcuni materiali.

Gli elementi raccolti hanno spinto il Comandante della Polizia Locale, maggiore Emiliano Nacar, a disporre ulteriori accertamenti e una perquisizione dei locali, con il coinvolgimento del personale della Polizia Amministrativa. Ed è proprio durante questa attività che gli agenti si sono trovati davanti a una scoperta del tutto inaspettata. All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti quasi mille documenti, tra pratiche indirizzate al Ministero e alla Questura, copie di carte d’identità, documenti di riconoscimento e fascicoli relativi a procedure lavorative e richieste di permesso di soggiorno intestate a cittadini extracomunitari.

Un vero e proprio archivio documentale che apre scenari tutti da approfondire. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella che l’uomo potesse gestire una sorta di organizzazione dedita al reperimento di documenti e alla predisposizione di pratiche per l’ottenimento di permessi di soggiorno, alcune delle quali potrebbero presentare profili di irregolarità o simulazione. Particolare attenzione sarà riservata anche agli eventuali collegamenti con studi professionali, rispetto ai quali la documentazione sequestrata potrebbe fornire ulteriori elementi utili alle indagini.

“Lavoro senza sosta”

«Non ci fermeremo un solo minuto fino a quando non avremo fatto piena luce su questa vicenda. Dietro il degrado che caratterizza queste zone potrebbero nascondersi situazioni ben più gravi. Il nostro lavoro proseguirà senza sosta, attraverso nuovi controlli, ispezioni amministrative e attività di contrasto anche alla vendita di sostanze stupefacenti. Siamo convinti che dagli approfondimenti investigativi potranno emergere ulteriori elementi e verità importanti».

Un’operazione che potrebbe rappresentare soltanto il primo tassello di un quadro più ampio. La Polizia Locale continuerà a lavorare per ricostruire la provenienza della documentazione, la natura delle pratiche e gli eventuali rapporti tra i soggetti coinvolti.