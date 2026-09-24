Si è presentato alla centrale operativa della Polizia Locale di Aversa per ritirare un’auto rimossa con il carro attrezzi. Durante le verifiche, però, i documenti esibiti dal cittadino moldavo hanno insospettito gli agenti: la carta di circolazione presentava anomalie negli elementi di sicurezza e negli ologrammi. Anche la patente moldava, confrontata con i modelli ufficiali, è stata ritenuta falsa.

Aversa, documenti falsi per ritirare un’auto rimossa: scatta il sequestro

Sono scattati gli accertamenti di polizia giudiziaria per falso documentale. L’auto, la patente e la carta di circolazione sono state poste sotto sequestro penale. È emerso inoltre che il veicolo risultava radiato in Romania. “Questa operazione rappresenta un ulteriore segnale del cambio di passo nelle attività della Polizia Locale di Aversa – dichiara il Comandante Emiliano Nacar -. Il controllo del territorio non si limita più alle attività ordinarie, ma comprende anche un’attenta attività investigativa e di verifica documentale. Ringrazio il tenente Oliva, che ha diretto le operazioni, e tutto il personale impegnato”. Nacar annuncia che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane: “Proseguiremo con controlli sempre più puntuali sul territorio”.