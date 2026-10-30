Nuovo controllo della Polizia Locale a Savignano, dove proseguono le verifiche sulle condizioni di vivibilità degli immobili utilizzati come alloggi, in particolare nei locali terranei non destinati a uso residenziale. Nel corso di due accertamenti effettuati dagli agenti diretti dal Maggiore Emiliano Nacar, soltanto uno dei locali ispezionati è risultato adibito a uso abitativo. Nell’altro, gli operatori hanno riscontrato una situazione di grave degrado, con un piccolo ambiente trasformato in una sorta di tendopoli.

Aversa, nuovi controlli della Polizia Locale a Savignano: gravi condizioni di degrado in un locale terraneo

La persona identificata all’interno del locale sarebbe risultata priva di un regolare contratto di locazione e irregolare sul territorio italiano. I controlli si inseriscono nell’attività avviata da circa un mese dalla Polizia Locale per verificare le condizioni degli immobili utilizzati come abitazioni, con particolare attenzione ai locali non idonei, alle situazioni di sovraffollamento e alle criticità igienico-sanitarie.

Le verifiche hanno già portato a provvedimenti di sequestro e alla segnalazione dei proprietari nei casi accertati. L’attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane, con ulteriori verifiche sul territorio e un’attenzione specifica al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

«Non possiamo arretrare», è la linea ribadita dal Maggiore Emiliano Nacar, a conferma dell’impegno della Polizia Locale nel garantire il rispetto delle regole e la tutela delle condizioni di sicurezza e vivibilità sul territorio.

Leggi anche: