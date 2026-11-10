Monaci Vesuviani, l’anima vulcanica della birra artigianale napoletana: una storia che nasce nel 2014 e guarda al futuro

Ci sono storie che nascono da una passione e si rinnovano grazie a nuove energie e visioni imprenditoriali. È il percorso di Monaci Vesuviani, birrificio artigianale nato nel 2014 alle falde del Vesuvio e oggi guidato da Stefano Borrelli e Pasquale Riccardi, che ne hanno rilevato l’azienda tre anni fa, raccogliendone l’eredità e dando nuovo impulso a un progetto legato alla cultura della birra artigianale.

Una realtà che affonda le proprie radici nella tradizione brassicola, ma che guarda al futuro con una precisa identità: unire le storiche scuole belga e tedesca al carattere schietto e vulcanico della terra napoletana.

Il nome richiama la tradizione dei monaci medievali, custodi di antichi saperi e tecniche di produzione. Una filosofia che si ritrova anche nel lavoro del birrificio, dove attenzione alle materie prime, cura delle lavorazioni e rispetto dei tempi di maturazione rappresentano elementi fondamentali. Le birre Monaci Vesuviani sono vive, non filtrate e non pastorizzate, per preservare profumi, aromi e caratteristiche organolettiche.

La produzione si sviluppa principalmente attraverso due linee, pensate per rispondere a differenti esperienze di degustazione.

Linea Premium: dedicata a chi ricerca complessità, struttura e carattere, comprende la Stream, una Pilsner a bassa fermentazione da 5,2% vol., insieme a specialità come Belgian Strong Ale, Dubbel, Quadrupel, Strong Lager e IPA.

Linea Partenopea: più immediata e conviviale, interpreta il piacere della birra attraverso proposte fresche e versatili, come la Chiara, disponibile nel formato da 330 ml, e un’IPA da 6% vol., caratterizzata da intense note agrumate di pompelmo e arancia.

I riconoscimenti: tre premi al concorso Cerevisia

La qualità della produzione Monaci Vesuviani trova conferma anche nei riconoscimenti ottenuti al concorso nazionale Cerevisia, importante appuntamento dedicato alla valorizzazione delle birre artigianali.

Tra i premi conquistati spiccano quelli assegnati a tre referenze del birrificio:

•Golden: primo premio nel 2025, categoria Belgian Strong Ale/Tripel; secondo posto nel 2021, categoria Birre Aromatizzate.

•Arrow: terzo posto nel 2019, categoria Birre a Bassa Fermentazione.

Risultati che testimoniano il percorso qualitativo del marchio e il lavoro svolto nel tempo, valorizzando una produzione capace di confrontarsi con le diverse tradizioni brassicole.

Negli ultimi tre anni, Stefano Borrelli e Pasquale Riccardi hanno portato avanti il progetto con l’obiettivo di consolidare la presenza del marchio e rafforzarne il legame con il territorio e con una comunità sempre più ampia di appassionati.

Accanto alla produzione, Monaci Vesuviani promuove visite guidate all’impianto, serate di degustazione e collaborazioni con realtà della ristorazione locale, creando occasioni di incontro e divulgazione della cultura brassicola.

Una storia che attraversa oltre dieci anni di produzione e che oggi trova nuova linfa in una gestione capace di guardare avanti senza perdere il legame con le proprie origini. Perché anche una birra può raccontare un luogo, la sua storia e il carattere di chi lo vive.

CONTATTI

Sito web: www.monacivesuviani.it

UFFICIO STAMPA

Maria Carla Palermo

& Veronica Caprio