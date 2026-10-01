Nonostante le difformità urbanistiche, era utilizzato come moschea. Inevitabili i sigilli all’immobile sito in zona Savignano, precisamente tra piazza Vittorio Emanuele e via Isonzo, adibito a luogo di preghiera. Ad apporli sono stati gli uomini della Municipale, guidati dal Comandante Maggiore Emiliano Nacar.

Aversa, sigilli a un immobile: era una moschea abusiva

A quanto pare, l’utilizzo abusivo dell’area era una situazione già nota. “Si tratta di un’importante operazione di controllo del territorio – dichiara proprio Nacar – che consente di intervenire su una situazione che si protraeva da tempo. La Polizia Municipale continuerà a garantire la presenza sul territorio e a verificare il rispetto delle norme”.

Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco Francesco Matacena: «Ringrazio il Comandante e tutti gli agenti della Polizia Municipale per il lavoro svolto – ha scritto in un post su Facebook – come avevamo annunciato, la Municipale è sul territorio e continuerà a intervenire contro ogni forma di illegalità e abusivismo. Le regole valgono per tutti. Aversa cambia passo anche attraverso il controllo, la legalità e il rispetto del territorio».