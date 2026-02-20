Al via i lavori di ripristino della buca apertasi in via Sant’Andrea, a ridosso del carcere di Aversa. Dal cantiere fanno sapere che gli interventi saranno completati entro la giornata di oggi, consentendo la riapertura dell’arteria al traffico. La voragine era finita al centro dell’attenzione circa un mese fa, quando una spazzatrice della Tekra era rimasta incastrata durante le operazioni di pulizia.

Aversa, dopo un mese al via i lavori su buca di via Sant’Andrea: restano i disagi alla viabilità

Al passaggio del mezzo, il manto stradale aveva ceduto improvvisamente, inghiottendo parte del veicolo. Da allora la strada è rimasta chiusa. A denunciare i ritardi nell’avvio dei lavori era stato, a più riprese, il vicepresidente della Provincia, Rosario Capasso, chiedendo all’amministrazione un immediato intervento. Intanto restano le criticità legate alla viabilità cittadina. In via Nobel proseguono i lavori di riqualificazione, il cui completamento è stato posticipato di circa un mese. Tra le opere ancora da realizzare anche un parcheggio in via Fortunato. Via Nobel rappresenta infatti un collegamento strategico tra la zona orientale e il centro cittadino. La chiusura dell’arteria sta causando rallentamenti e disagi, con automobilisti costretti a percorsi alternativi e lunghe code nelle ore di punta.

Il servizio