Aversa, parcheggio selvaggio in via Nobel: “Veicoli sui marciapiedi. Si facciano controlli a campione”

Se da un lato la riapertura di via Nobel, ancora interessata da interventi di restyling, ha contribuito ad alleggerire la viabilità ad Aversa, dall’altro ha favorito il fenomeno del parcheggio selvaggio.

Ogni giorno, infatti, numerosi veicoli sostano lungo i marciapiedi, riqualificati nelle scorse settimane, complice l’assenza di un’area parcheggio – ancora da realizzare – e di stalli dedicati. Si arriva a parcheggiare perfino dinanzi alla caserma della Guardia di Finanza. A incidere è anche la mancanza di segnaletica verticale: lungo via Nobel non sono presenti segnali di divieto di sosta. “Comprendiamo che il comando dei vigili urbani sia in sotto organico, ma chiediamo che vengano almeno eseguiti controlli a campione dalla Polizia Locale: non solo è incivile parcheggiare sui marciapiedi, ma è anche pericoloso”, è la richiesta del Comitato Aversa Vivibile, rappresentato da Nando Pirro, attivo sui temi legati alla viabilità cittadina. Una situazione che sta mettendo in difficoltà anche le attività commerciali della zona: gli esercenti, come ci raccontano, registrano un calo della clientela, dovuto sia ai cantieri aperti da mesi sia alla difficoltà di trovare parcheggio.

Il servizio