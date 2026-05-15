Da ieri sera via Nobel è finalmente illuminata. Sono stati infatti accesi i pali della pubblica illuminazione lungo l’arteria che collega l’area orientale con il centro di Aversa e che da oltre un anno è interessata da lavori di riqualificazione.

Aversa, parte l’illuminazione pubblica in via Nobel: “Un’attesa lunga 36 anni”

“Dopo 36 anni via Nobel ha finalmente la sua illuminazione”, ha scritto sui social l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Sagliocco, ricordando come la strada, realizzata nel 1990 in occasione della visita del Papa, fosse rimasta fino ad oggi priva di impianto di illuminazione.

I lavori, però, non sono ancora conclusi. Nei prossimi giorni verrà completato l’asfalto, mentre resta aperta la questione del parcheggio selvaggio, con numerose auto che continuano a sostare sui marciapiedi per raggiungere le attività commerciali della zona. Per far fronte al problema, l’assessore ha fatto sapere a Teleclubitalia che sono in corso i lavori per un’area parcheggio in via Fortunato, traversa di via Nobel, che potrà ospitare circa 40 posti auto.

Altre due aree di sosta, invece, sono state individuate nei pressi del bowling e sono attualmente in fase di liberazione. Da completare anche la pista ciclabile. Prevista inoltre l’installazione di dossi rallentatori e paletti dissuasori per impedire la sosta sui marciapiedi. I lavori, stando a quanto si apprende, subiranno un’ulteriore accelerazione entro i prossimi 15-20 giorni.