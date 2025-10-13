Logoteleclubitalia

Aversa, confronto del Pd al Cimarosa: Villano verso la sfida regionale

Un momento di confronto sui temi del territorio, ma anche sul presente e sul futuro del Partito Democratico. È quello che si è tenuto sabato sera al Teatro Cimarosa di Aversa, alla presenza di numerosi esponenti e militanti del partito. Durante l’incontro, Marco Villano è stato indicato come la figura più rappresentativa per una candidatura al Consiglio regionale alle prossime elezioni. A moderare il dibattito, il segretario cittadino Angelino. Tra gli interventi, quelli di Maria Grazia Barbato, presidente del consiglio comunale di Carinaro, e di Carlo Comes, vicesindaco di Casagiove. Sul palco anche il deputato Stefano Graziano, che non ha risparmiato critiche all’amministrazione Matacena, commentando anche la vicenda dello sfratto alla libreria Il Dono.

