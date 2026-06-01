Pozzuoli. Auto finisce nel Lago d’Averno, donna si tuffa per salvare il gattino intrappolato

Momenti di paura nella giornata di ieri, domenica 31 maggio, al Lago d’Averno, nei Campi Flegrei, dove un’automobile è improvvisamente finita nelle acque dello storico bacino vulcanico. A rendere ancora più drammatica la vicenda è stato il gesto coraggioso della proprietaria del veicolo, che si è lanciata in acqua per salvare il suo gattino rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo.

La protagonista della storia è Valentina Buccolini, volontaria di Legambiente e responsabile di un centro cinofilo della zona. Secondo quanto raccontato sulla pagina Facebook “SOS – Consulenze PER I GATTI – GATTO Creatura Magica”, la donna aveva appena parcheggiato l’auto, inserito il freno a mano e aperto il cancello per uscire quando la vettura ha iniziato a muoversi autonomamente, scivolando fino a precipitare nel lago.

Il tuffo per salvare il gattino

Accortasi che il suo gatto era ancora all’interno dell’auto, Valentina non ha esitato un istante. Si è tuffata nelle acque del Lago d’Averno e ha raggiunto la vettura ormai quasi sommersa. Con grande sangue freddo è riuscita ad aprire una portiera e a mettere in salvo il piccolo felino. Fortunatamente sia la donna che l’animale non hanno riportato conseguenze e stanno bene.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di recupero del veicolo con l’ausilio di un carro gru. L’episodio è stato documentato anche dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso immagini e aggiornamenti sui propri canali social. Durante le verifiche effettuate dai soccorritori, all’interno dell’auto sarebbe stato trovato il freno a mano ancora inserito. Un dettaglio che alimenta l’ipotesi di un possibile guasto tecnico all’origine dell’incidente.

Accertamenti in corso

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, tra le ipotesi più accreditate, vi sarebbe quella di un malfunzionamento meccanico che avrebbe causato il movimento improvviso della vettura.