Momenti di terrore nelle prime ore del mattino al Centro Direzionale di Napoli, dove una donna di 51 anni è stata vittima di una violenza sessuale. L’episodio si è verificato intorno alle 6 del 25 maggio scorso nei pressi dell’isola B2.

Napoli, donna violentata all’alba al Centro Direzionale: salvata da due clochard

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, una cittadina di origine russa residente nel capoluogo campano, si trovava da sola quando sarebbe stata avvicinata e aggredita da un giovane. Le sue richieste di aiuto hanno attirato l’attenzione di due persone senza fissa dimora presenti nella zona, il cui intervento avrebbe messo in fuga l’aggressore prima che potesse allontanarsi definitivamente.

Subito dopo l’accaduto, la vittima si è rivolta a una pattuglia dell’Esercito Italiano presente nell’area. Da lì è partita la segnalazione che ha consentito ai carabinieri di raggiungere rapidamente il luogo dell’aggressione e avviare gli accertamenti del caso. Stando alla testimonianza della donna, il responsabile sarebbe un giovane di circa 25 anni, descritto come di origine africana. L’uomo avrebbe fatto perdere le proprie tracce in pochi istanti, approfittando della concitazione del momento. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle ricerche per identificarlo e rintracciarlo.

Dimessa con una prognosi di 15 giorni

La 51enne è stata successivamente trasportata all’ospedale Cardarelli, dove ha ricevuto le cure necessarie. I medici l’hanno dimessa con una prognosi di 15 giorni. Sulla vicenda è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha definito l’episodio particolarmente grave e motivo di forte preoccupazione. Per questo motivo è stato disposto un rafforzamento delle misure di controllo nell’area del Centro Direzionale e nelle zone circostanti, attraverso una maggiore presenza delle forze dell’ordine e un’intensificazione delle attività di prevenzione. Il prefetto ha inoltre espresso fiducia nel lavoro svolto da magistratura e forze di polizia, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per arrivare all’individuazione del responsabile e al suo deferimento alla giustizia.