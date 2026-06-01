Immacolata Panico scomparsa a Napoli: ore di apprensione per la 22enne di Pomigliano d’Arco

Sono ore di forte preoccupazione tra Napoli e Pomigliano d’Arco per la scomparsa di Immacolata Panico, una ragazza di 22 anni della quale non si hanno più notizie dalla mattinata di domenica 31 maggio. Secondo quanto riferito dai familiari, la giovane è stata vista per l’ultima volta intorno alle ore 10 nella zona di Napoli Est, nei pressi del Centro Direzionale. Da quel momento si sono perse completamente le sue tracce, facendo scattare immediatamente le ricerche.

Immacolata Panico scomparsa a Napoli: ore di apprensione per la 22enne

La famiglia, allarmata dalla sua improvvisa assenza e dall’impossibilità di contattarla, ha presentato una denuncia formale ai Carabinieri e ha lanciato un appello pubblico attraverso i social network, chiedendo la massima collaborazione da parte dei cittadini.

Come è vestita

Al momento della scomparsa, Immacolata Panico indossava: un top rosa; pantaloni lunghi beige; tacchi rosa. La ragazza è alta circa 160 centimetri, ha una corporatura esile, capelli lunghi castani e occhi castani.

L’appello della famiglia

I parenti della 22enne invitano chiunque abbia visto Immacolata o sia in possesso di informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine. È possibile rivolgersi al 112 oppure chiamare direttamente il numero 320 0213717. «Vi preghiamo di condividere questo appello il più possibile, specialmente tra le zone di Pomigliano d’Arco, Napoli e comuni limitrofi. Aiutateci a ritrovarla», scrivono i familiari nei numerosi messaggi diffusi sui social nelle ultime ore.

Ricerche in corso tra Napoli e Pomigliano d’Arco

Le ricerche di Immacolata Panico sono in corso e coinvolgono le aree di Napoli Est, del Centro Direzionale e dei comuni limitrofi. L’obiettivo è raccogliere qualsiasi segnalazione utile che possa contribuire a rintracciare la giovane nel più breve tempo possibile. Chiunque abbia informazioni è invitato a non sottovalutare alcun dettaglio e a contattare immediatamente le autorità competenti.