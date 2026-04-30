Approvato in giunta regionale il Masterplan per l’Agro Aversano. Villano: “Atto di programmazione che apre una fase di riscatto”

La Giunta regionale guidata da Roberto Fico ha approvato il Masterplan dell’Agro Aversano, avviando il percorso per la definizione del Programma Integrato di Valorizzazione di un’area strategica della provincia di Caserta.

Il provvedimento individua un quadro organico di interventi e obiettivi prioritari, orientati alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico e territoriale, al potenziamento delle infrastrutture e alla costruzione di un sistema di mobilità più efficiente e integrato. Particolare rilievo assume anche l’impostazione di un’area più ampia di riferimento, con una logica di “buffer” territoriale che consente di superare la frammentazione amministrativa e rafforzare la coerenza della programmazione.

Il Masterplan si inserisce all’interno delle strategie regionali di sviluppo e sarà sostenuto anche attraverso risorse dedicate alla fase di programmazione, oltre che da un percorso di governance condivisa con i Comuni e i soggetti istituzionali coinvolti.

“Per qualcuno è un atto amministrativo. Per noi è una parola chiave: riscatto – dichiara il consigliere regionale Marco Villano –. Riscatto di una terra troppo spesso raccontata solo come ‘terra di Gomorra’, mentre è un territorio fatto di comunità, lavoro, imprese ed energie vive. Un ringraziamento all’assessore Enzo Cuomo, proponente del provvedimento, per il lavoro svolto.

Con questo Masterplan si cambia approccio: si passa da interventi isolati a una strategia integrata che mette insieme ambiente, infrastrutture, mobilità e sviluppo. È il risultato di un lavoro politico che parte dal territorio e torna al territorio, riportando l’Agro Aversano al centro dell’agenda regionale. Adesso viene la fase decisiva: trasformare la programmazione in risultati concreti. Perché il riscatto non si dichiara, si costruisce giorno per giorno”. L’approvazione del Masterplan segna così l’avvio di una nuova fase per l’Agro Aversano, fondata su programmazione, integrazione e responsabilità istituzionale.

(Comunicato stampa)