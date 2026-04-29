Un commerciante di gioielli di 49 anni, di origine ucraina, è stato sequestrato nella serata di lunedì in via Domenico Forges Davanzati, nella zona dell’Arenaccia. L’uomo è stato liberato dopo alcune ore ed è rientrato a casa nel pomeriggio successivo in buone condizioni di salute.

Napoli, commerciante di gioielli sequestrato sotto casa e liberato dopo poche ore: è giallo

Secondo una prima ricostruzione, il 49enne stava rientrando a casa insieme alla moglie e al fidanzato della figlia dopo aver effettuato alcuni acquisti. Intorno alle 21, mentre i tre stavano caricando le buste nell’auto, una vettura bianca si è avvicinata a forte velocità. Dal mezzo sarebbero scesi quattro uomini che hanno aggredito il commerciante, costringendolo a salire in auto prima di allontanarsi. L’allarme è stato dato dalla moglie, 21enne anche lei di origine ucraina. La dinamica è stata confermata sia dai familiari sia dalla vittima, ascoltata dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Le indagini

Restano da chiarire movente e contesto del sequestro. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo non aveva con sé denaro o oggetti di particolare valore al momento dell’aggressione. Le indagini sono in corso e risultano complicate anche dall’assenza di telecamere di videosorveglianza nella zona.

Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti con l’attività lavorativa della vittima e non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di una possibile ritorsione legata a richieste estorsive. L’area in cui è avvenuto il sequestro si trova a breve distanza dal rione Amicizia, zona ritenuta storicamente vicina al clan Contini, ma al momento non emergono collegamenti diretti con la criminalità organizzata.