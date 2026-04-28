Aversa, emergenza microcriminalità: sindaco chiede convocazione urgente del Comitato per la sicurezza

L’ennesimo raid nella notte nel cuore della città riaccende i riflettori sull’emergenza sicurezza ad Aversa. Dopo il tentato furto ai danni della gioielleria Grammatica in via Magenta, il sindaco Franco Matacena ha chiesto alla Prefetta Lucia Volpe la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Cresce l’allarme criminalità in città

Nella richiesta, il primo cittadino evidenzia la crescente preoccupazione dell’amministrazione e della cittadinanza per “il significativo incremento di episodi di criminalità predatoria”, con particolare riferimento a furti in abitazioni ed esercizi commerciali, registrati con frequenza sempre maggiore nelle ultime settimane.

Una situazione che, sottolinea Matacena, sta alimentando “un diffuso allarme sociale e una crescente percezione di insicurezza tra i cittadini e gli operatori commerciali”, soprattutto alla luce degli ultimi episodi avvenuti anche nel centro cittadino tra ieri e oggi.

La richiesta di un intervento immediato

Da qui la richiesta di un confronto immediato in sede istituzionale, per valutare “ogni opportuna azione finalizzata al rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio”.

Nella nota, il sindaco ha voluto anche ringraziare le Forze dell’Ordine per il servizio straordinario messo in campo lo scorso 24 aprile in piazza Vittorio Emanuele III, definito “un importante segnale di presenza dello Stato”.

Tentato assalto alla gioielleria in via Magenta

La richiesta arriva all’indomani del tentato colpo alla gioielleria di via Magenta, dove una banda – piuttosto numerosa e in azione con più mezzi, tra cui un furgone utilizzato come ariete – ha provato a sfondare la vetrina e a sradicare la cassaforte con delle funi, senza riuscirci. Sul posto sono intervenuti prima la vigilanza privata e poi gli agenti del Commissariato di Aversa.