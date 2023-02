Grave incidente stradale, questa mattina, sull‘Asse Mediano, nel territorio di Aversa. Coinvolte almeno sei auto, di cui due andate completamente distrutte.

Asse Mediano, auto frena per evitare autovelox: si schiantano in sei

Stando alle prime informazioni, il sinistro si sarebbe verificato all’altezza dell’uscita di Aversa Nord. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Ma, come riporta Edizione Caserta, una vettura avrebbe frenato bruscamente per evitare di incappare in una multa al momento del transito sotto l’autovelox.

L’improvvisa manovra avrebbe provocato un maxi tamponamento con le altre vetture che procedevano lungo la carreggiata: gli altri automobilisti avrebbero cercato di frenare in tempo, senza però riuscirci; in particolare, due auto avrebbero riportato gravi danni alla carrozzeria.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. Al momento non si conoscono le condizioni dei conducenti e degli altri occupanti. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale per i rilievi del caso. Inevitabilmente l’incidente ha provocato rallentamenti in direzione Caserta. L’autovelox è stato oggetto in passato di molte polemiche in quanto, secondo molti automobilisti, il limite di velocità sarebbe troppo basso e l’apparecchio di rilevazione di velocità sarebbe installato in un tratto pericoloso per la circolazione.