Lutto a Mugnano per la morte di Giovanni Borrelli, 53 anni. Nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio l’uomo ha perso la vita sull’Asse Mediano in direzione Giugliano, all’altezza dello svincolo Aversa Sud-Lusciano. Fatale lo scontro tra auto e scooter.

Incidente auto-moto sull’Asse Mediano, muore 53enne di Mugnano

Secondo una prima ricostruzione, Giovanni viaggiava a bordo del suo scooter quando avrebbe impattato contro un’auto guidata da una 55enne del Beneventano. A seguito dell’impatto, è sbalzato dal veicolo ed è rovinato al suolo. Uul luogo dell’impatto sono giunti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate erano troppo gravi.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e raccogliere tutte le informazioni utili. Sul caso indaga la Polizia stradale. Borrelli, che da un po’ di tempo lavorava come rider, potrebbe essere stato impegnato in una consegna al momento dello schianto. Era anche un attore teatrale stimato, e la sua scomparsa ha lasciato nello sconforto familiari, amici e colleghi. La donna alla guida dell’auto è rimasta illesa.