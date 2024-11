Profondo lutto nel napoletano per la prematura scomparsa di Emanuele Iervolino, 29 anni, conosciuto da molti come “Mr. Iervolino DeeJay”. Il giovane è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre sulla Strada Statale 335, nei pressi di Gricignano d’Aversa.

Asse Mediano, auto contro tir: Emanuele Iervolino muore a 29 anni

Secondo le prime ricostruzioni, Iervolino era alla guida della sua automobile quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un autoarticolato, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo ormai privo di vita del 29enne, e il personale del 118, che ha prestato soccorso ai due occupanti del mezzo pesante, rimasti feriti.

Emanuele Iervolino era originario di Napoli e noto non solo per la sua attività di DJ, che lo aveva reso popolare in feste ed eventi, ma anche per il suo lavoro come operaio in un’azienda di Pomigliano d’Arco. La sua scomparsa ha lasciato sgomenti amici, colleghi e familiari, che in queste ore si stanno stringendo attorno alla famiglia.

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando anche attraverso i social network. Tra questi, quello di Dino Carano, Direttore Artistico Nazionale dell’ACSI Danza, che ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia: “Il settore nazionale dell’Associazione Centri Sportivi Italiani Settore Danza si stringe alla famiglia Iervolino, direttori della scuola Origamy, per la tragica e prematura perdita del figlio Emanuele”.

Un amico ha ricordato il giovane con queste parole: “Non è mai facile accettare la perdita di qualcuno, ma il ricordo di chi era e di ciò che ci ha lasciato continuerà a vivere nei nostri cuori, illuminando i momenti bui con la sua presenza”.