Gricignano, tir invade corsia opposta dell’Asse Mediano e travolge 29enne: un morto e due feriti gravi

Un 29enne della provincia di Napoli ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto ieri sulla statale 335, noto comunemente come Asse Mediano, all’altezza dell’uscita di Gricignano d’Aversa. Il giovane è stato travolto da un tir che ha invaso la carreggiata opposta.

Gricignano, incidente sull’Asse Mediano: 29enne travolto e ucciso da un tir

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante ha invaso la corsia opposta impattando contro una Citroen, guidata dalla giovane vittima, dipendente di un’azienda di Pomigliano. Dopo la collisione, entrambi i mezzi sono finiti in una scarpata. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso, con i Vigili del Fuoco impegnati a recuperare il corpo del ragazzo intrappolato nelle lamiere. Il suo cuore, però, aveva già cessato di battere.

Ferite in modo grave le due persone a bordo dell’autoarticolato, trasportate in codice rosso all’ospedale Moscati di Aversa. La Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro della salma mentre sul conducente del tir sono stati effettuati i test per capire se avesse assunto alcol o droga.