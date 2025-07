Dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte, si è spento ieri sera Emanuele Palma, il 15enne di Calvizzano rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre era a bordo del suo scooter, in Corso Italia, nei pressi di Villa dei Fiori, a Mugnano, in provincia di Napoli. Ad anticipare la notizia è Il Mattino.

Incidente in corso Italia a Mugnano, Emanuele non ce l’ha fatta: muore a 15 anni

Quando i soccorsi sono giunti sul posto, le condizioni del ragazzo erano già disperate. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo le lesioni riportate si sono rivelate fatali. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, Emanuele avrebbe perso il controllo del motorino cadendo violentemente sull’asfalto. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Tuttavia, i familiari non sono convinti da questa versione: ritengono infatti che le ferite riportate dal ragazzo siano troppo gravi per essere compatibili con una semplice caduta, anche se ad alta velocità. Avanzano dunque il sospetto che possa esserci stato l’urto con un’automobile. La polizia municipale di Mugnano sta lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno analizzando i rilievi effettuati sul luogo per capire se sia effettivamente possibile che un altro mezzo sia stato coinvolto, magari travolgendo Emanuele dopo la caduta.